أسعار الذهب فى السعودية تنخفض اليوم الأربعاء.. وعيار 24 بـ237.19 ريال

انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم 2-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 237.19 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان 240.14 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 237.19 ريال بما يعادل 63.24$
سعر الذهب عيار 22بنحو 217.43 ريال بما يعادل 57.97$
سعر الذهب عيار 21بنحو 207.55 ريال بما يعادل 55.33$
سعر الذهب عيار 18بنحو 177.90 ريال بما يعادل 47.43$
سعر الذهب عيار 14بنحو 138.36 ريال بما يعادل 36.89$
سعر الذهب عيار 12بنحو 118.60 ريال بما يعادل 31.62$
سعر أوقية الذهببنحو 7,377 ريال بما يعادل 1,967$
سعر جنيه الذهببنحو 1,660 ريال بما يعادل 442.68$
سعر كيلو الذهببنحو 237,191 ريال بما يعادل 63,238$
وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي دعمت الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن.
وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي تداول العملة والسلع والمؤشرات "الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس".
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