اليوم السابع
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أسعار الذهب فى السعودية تنخفض اليوم الأربعاء.. وعيار 24 بـ237.19 ريال

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 04:30 م
أسعار الذهب فى السعودية تنخفض اليوم الأربعاء.. وعيار 24 بـ237.19 ريال ذهب
كتبت : سماح حمدى

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انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم 2-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 237.19 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان 240.14 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  237.19 ريال  بما يعادل  63.24$

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  217.43 ريال  بما يعادل  57.97$

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 207.55 ريال  بما يعادل  55.33$

سعر الذهب عيار 18   

بنحو  177.90 ريال  بما يعادل  47.43$

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  138.36 ريال  بما يعادل  36.89$

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  118.60 ريال   بما يعادل  31.62$

سعر أوقية الذهب

بنحو  7,377 ريال   بما يعادل  1,967$

سعر جنيه الذهب 

بنحو 1,660 ريال   بما يعادل   442.68$

سعر كيلو الذهب

بنحو 237,191 ريال  بما يعادل 63,238$
 
وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي دعمت الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن.
 
وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي تداول العملة والسلع والمؤشرات "الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس".

 


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