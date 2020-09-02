أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-9-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-9 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 626.791 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، دايس للملابس الجاهزة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

البورصة تربح 1.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 626.791 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 420.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.78%، والعرب على 6.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.56%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 106.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 528.3 ألف جنيه، 84.3 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11214 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 972 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 8.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.785 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.12%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.07%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 26.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 7.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 14.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.70%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 13.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب بسعر إغلاق 1.515 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 40.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 21.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.