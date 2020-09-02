أستراليا تستعد لتأكيد أول ركود اقتصادى منذ نحو 30 عاما

تستعد أستراليا لتسجيل أسوأ أرقامها الاقتصادية منذ 60 عاما حيث من المتوقع أن تؤكد الحسابات أول ركود في البلاد منذ عقود وانكماش قياسي في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/ أن ربع يونيو سيكشف عن حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون انكماشا بنحو 6%.. مضيفا أن ذلك سيمثل تراجعا هائلا مقارنة بالانخفاض الأكثر تواضعا بنسبة 3ر0% في ربع مارس، كما أنه سيكون أكبر انكماش مسجل منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي.
واوضح الراديو أن هذا الانكماش سيكون هو الأسوأ الذي تشهده أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية وأول ركود في البلاد منذ عام 1991.
أستراليا تستعد لتأكيد أول ركود اقتصادى منذ نحو 30 عاماالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:09 ص
رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
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تستعد أستراليا لتسجيل أسوأ أرقامها الاقتصادية منذ 60 عاما حيث من المتوقع أن تؤكد الحسابات أول ركود في البلاد منذ عقود وانكماش قياسي في الناتج المحلي الإجمالي.
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