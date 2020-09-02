أخبار 24 ساعة..الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة تعلن إنشاء وحدة للتغيرات المكانية لرصد أى بناء مخالف فى لحظته، و اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير
الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد
التموين تعلن صرف كمامة قماش إجباريا على كل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر
التموين تؤكد انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات سبتمبر
التعليم تعلن إجراءات تظلم طلاب الدبلومات الفنية على نتيجة الامتحان 2020
إنفو جراف.. اعرف الجدول الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى
15ألف طالب يسجلون رغباتهم فى اليوم الأول لانطلاق المرحلة الثانية للتنسيق.. إجراءات احترازية ضد كورونا بمعامل الجامعات.. والسيد عطا يعلن استمرار استقبال طلاب المرحلة الثانية يوم الجمعة وانتهاء التسجيل 5 سبتمبر
الكهرباء تعلن رفع كفاءة شبكات المنوفية بتكلفة 690 مليون جنيه
تعرف على تفاصيل تعاقد النقل مع شركة فرنسية لإدارة وصيانة الخط الثالث للمترو
صور.. وزير النقل: الحكومة وحدها المسئولة عن تحديد سعر تذكرة المترو
الصحة: تسجيل 176 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 حالة وفاة
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