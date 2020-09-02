اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة..الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد الدكتورة هالة زايد وزير الصحة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة تعلن إنشاء وحدة للتغيرات المكانية لرصد أى بناء مخالف فى لحظته، و اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد

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عدوى كورونا

العام الدراسى

فيروس كورونا

اخبار اليوم

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