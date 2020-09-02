أخبار 24 ساعة..الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة تعلن إنشاء وحدة للتغيرات المكانية لرصد أى بناء مخالف فى لحظته، و اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

الكهرباء تعلن رفع كفاءة شبكات المنوفية بتكلفة 690 مليون جنيه

تعرف على تفاصيل تعاقد النقل مع شركة فرنسية لإدارة وصيانة الخط الثالث للمترو

صور.. وزير النقل: الحكومة وحدها المسئولة عن تحديد سعر تذكرة المترو

الصحة: تسجيل 176 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 حالة وفاة