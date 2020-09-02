أخبار الاقتصاد اليوم.. موديز: احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى 3 أعوام

كتب – إسلام سعيد

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث المهمة لعل أبرزها هبوط المعدن النفيس في مصر بقيمة 9 جنيهات طوال تعاملات اليوم، إذ هبطت الأسعار جنيهين صباحا و 7 جنيهات بالتعاملات المسائية، ونرصد أهم الأخبار الاقتصادية اليوم، والتي كان من أبرزها ما أعلنته وكالة موديز بشأن احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لـ 3 أعوام مقبلة

احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لـ 3 أعوام مقبلة



أكدت وكالة (موديز) العالمية أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

وأوضحت وكالة (موديز) -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأربعاء- أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.

وقالت إليسا باريسي كاوبوني نائب رئيس وكبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة (موديز) لخدمات المستثمرين، إن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية والتي تتمتع بقدر عال من الفعالية والمصداقية ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية، إلى جانب سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتماني.

وعددت وكالة (موديز) الأسباب التي دعمت نظرتها الإيجابية لملف مصر الائتماني من بينها المستويات المنخفضة نسبيا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية، وتراجع معدل التضخم مدعوما بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي من أجل خفض سعر الفائدة ومن ثم المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسى بختام تعاملات الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالى



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 626.791 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11214 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة.

صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.45% بجلسة الأربعاء



ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.45% رابحاً 114.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8013.44 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.85% رابحاً 349.02 نقطة ليغلق عند مستوى 9410.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 497.7 مليون سهم بقيمة 10.7 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 6.18%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.22%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 105%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.01%.

وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إعمار" بنسبة 9.92%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 9.89%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 7.43%، فيما تراجع 55 سهماً على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 2.50%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 2.17%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 618 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، عن موافقة مجلس إدارتها في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي، وبلغت 84.4 مليون ريال بحصة 2.25 ريال موزعة على 37.5 مليون سهم، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22.5%.

ألمانيا تجمع 6.5 مليار يورو من باكورة السندات الخضراء



جاء فى مذكرة مدير إصدار اطلعت عليها رويترز أن ألمانيا بصدد جمع 6.5 مليار يورو من باكورة سنداتها الخضراء اليوم الأربعاء.

وأضاف مدير الإصدار أن الطلب من المستثمرين على السندات البالغ أجلها عشر سنوات بلغ 33 مليار يورو (39.16 مليار دولار). وتابع أن ألمانيا سوف تحتفظ بسندات بقيمة 500 مليون يورو.

وزير البترول يعتمد العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع



اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع البترول (هيئة البترول والشركات القابضة والقطاع العام والمشترك) بنسبة 12% من الأجر الأساسى للعامل في 30/6/2020 وبحد أدنى 75 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسى في 1/7/2020 وتمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ طبقاً للقواعد المعمول بها في منح العلاوات الخاصة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يتم تقريرها في هذا الشأن.

• وبالنسبة للعاملين بقطاع الشركات المساهم تمنح العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسى للعامل في 30/6/2020 بحد أدنى 75 جنيهاً وبحد أقصى 350 جنيهاً وتضاف إلى الأجر الأساسى للعامل في 1/7/2020 ، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع إعمال باقى القواعد المقررة في شأن منح العلاوات الخاصة.