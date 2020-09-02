اليوم السابع
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أبرزها الكهرباء والصرف الصحى.. باحث اقتصادى يعدد المشروعات القومية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:20 م
أبرزها الكهرباء والصرف الصحى.. باحث اقتصادى يعدد المشروعات القومية محمد نجم
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد نجم الباحث الاقتصادى، إن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات الضخمة خلال الفترة الماضية انعكست بالإيجاب على وضع المواطن المصرى خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من الصرف الصحى زاد خلال الفترة الراهنة من 5 ملايين مواطن إلى 22 مليون مواطن.

وأضاف الباحث الاقتصادى، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن زيادة عدد المستفيدين من الصرف الصحى احتاج استثمارات كبيرة بالمليارات من قبل الدولة لزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمة.

وأوضح الدكتور محمد نجم، أن قبل عام 2014 كان هناك عجزا في الكهرباء وصل إلى 6 آلاف ميجا وات، ولكن الآن أصبح هناك فائض كبير في الكهرباء، وهو ما انعكس على تطوير خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه قبل عام 2014 لم يكن لدينا سوى 6 ملايين وحدة لديهم غاز فقط في المنزل، ولكن زاد من 2014 حتى الآن 5 ملايين آخرين ليصل التعداد إلى 11 مليون مواطن.

ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن كافة الإحصائيات تؤكد أن الدولة تشهد تطور كبير حيث إن معدل البطالة انخفض من 13% إلى 7,5%، وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبي من 16 مليار دولار إلى 45 مليار دولار.


اقتصاد مصر

اكسترا نيوز

محمد نجم

المشروعات القومية

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