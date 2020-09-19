95 مرشحا يتقدمون بأوراقهم فى كفر الشيخ لخوض انتخابات مجلس النواب

كفر الشيخ _ محمد سليمان

تقدم 3 مرشحين بكفر الشيخ ، اليوم السبت، في اليوم الثالث من الأيام المحددة لتلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار أسامة السيد شعث، رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، و لجنة تلقي طلبات الترشيح، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتفع عدد المتقدمين بأوراقهم لـ 95 مرشحاً.

وأكد المستشار أسامة السيد شعث، رئيس محكمة كفر الشيخ، رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، ولجنة تلقي طلبات الترشيح، أنه تم إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بدخول المرشحين إلا بارتداء الكمامات، إضافة لاستمرار أعمال التطهير والتعقيم ، موضحا أن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم اليوم الثالث 3 مرشحين فقط ، وارتفع عدد المرشحين لـ 95 مرشحا، مؤكداً أنه خصص عضو لاستقبال طلبات المرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة .