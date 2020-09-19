اليوم السابع
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151 مرشح بالاسكندرية يتقدمون بأورقهم للترشح فى انتخابات مجلس النواب

السبت، 19 سبتمبر 2020 08:42 م
151 مرشح بالاسكندرية يتقدمون بأورقهم للترشح فى انتخابات مجلس النواب مجلس النواب - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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ارتفع عدد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بالإسكندرية ، لـ151مرشحا، وأكد المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، إن عدد المرشحين المحتملين  الذين   تقدموا بأوراق ترشحهم اليوم السبت بلغ 14 مرشح مع حلول موعد انتهاء عمل لجنة تلقى الطلبات فى الخامسة مساء مؤكدا أنه تم تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين لمجلس النواب .

وأضاف المشد ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية منها الالتزام بارتداء الكمامة وقياس دراجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعى ووضع علامات إرشادية للتحرك .

 

 


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