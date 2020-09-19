15 إلى 40% هبوطا فى أسعار الخضار والفاكهة منذ بداية 2020.. برنامج "أسواق"

كتبت ريهام الباشا

شهدت أسعار الخضار والفاكهة منذ بداية العام الجاري 2020 هبوطا بنسب متفاوتة تراوحت بين 15-40% حسب الصنف، وذلك مع زيادة المعروض في الأسواق هذا العام، وناقش برنامج أسواق المذاع على تلفزيون اليوم السابع، ويقدمه الزميل إسلام سعيد اسباب هبوط الأسعار، واستضاف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة في الغرف التجارية.

وقال النجيب، إن هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في المساحات المزروعة، وهو ما انعكس على توافر المنتجات في الأسواق، وشهدت زيادة كبيرة من المعروض وهذا ادي إلي هبوط واضح في الأسعار قياسا على العام الماضي.

وأضاف في حديثه لبرنامج أسواق، أن أصناف مثل البطاطس والطماطم كانت تتعرض لما يسمي عروة الموسم ، لكن هذا العام كانت فترة عروة الموسم أقل حدة ومن ثم لم تشهد الاسواق أي نقص وهنا سبب رئيسي في استقرار الأسعار، بل سجلت هبوط بشكل كبير

وتابع ، أن تدشين البورصة السلعية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معروض السلع إضافة إلى تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة، وهذا يخلق وفر في الأسواق ويؤدى إلي مزيد من الاستقرار والهبوط في الأسعار.