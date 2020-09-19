اليوم السابع
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وزير النقل ومحافظ قنا يشهدان بدء تنفيذ ازدواج طريق " الأقصر - قنا "

السبت، 19 سبتمبر 2020 08:34 م
وزير النقل ومحافظ قنا يشهدان بدء تنفيذ ازدواج طريق " الأقصر - قنا " وزير النقل ومحافظ قنا
فريق المحافظات

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شهد المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ،واللواء أشرف الداودي محافظ قنا البدء في تنفيذ مشروع ازدواج وتطوير القطاع الأول من طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشركات المنفذة للمشروع ، ويبلغ طول القطاع الأول من طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي حوالي 36 كم والتي ستشهد أعمال إنشاء ازدواج جديد بالإضافة إلي تطوير الطريق القائم  باستخدام معدات تدوير الإسفلت.

وأشار الوزير، أن استخدام معدات تدوير الإسفلت في أعمال التطوير  تساهم في تقليل تكلفة الصيانة بنسبة 30% عن الطرق التقليدية بالإضافة إلي إعادة استخدام كافة مواد الرصف القديم والحفاظ علي الثروة المحجرية وإنشاء طبقة تمنع الشروخ الانعكاسية بالطريق ، وذكر الوزير ان التكلفة المالية للقطاع الأول من المشروع تبلغ حوالي 290 مليون تشمل أعمال الازدواج وأعمال التطوير .

فيما أوضح محافظ قنا أن مشروع ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي من المشروعات الهامة التي يجري تنفيذها علي ارض المحافظة والذي يساهم بشكل فعال في تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وتنشيط حركة السياحة والاستثمار حيث يمر الطريق بمنطقتي قفط الصناعية والمنطقة الحرة بالإضافة إلى أهمية الازدواج في ربط الطريق بمحور الشهيد الرائد باسم فكري.

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