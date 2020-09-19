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وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان معدلات تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى على النيل

السبت، 19 سبتمبر 2020 08:30 م
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان معدلات تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى على النيل وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى
فريق المحافظات

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تفقد المهندس كامل الوزير ، وزير النقل واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل لمتابعة معدلات التنفيذ النهائية للمشروع البالغ تكلفته حوالى 1.5 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية، ويضم المحور 15 كوبرى بطول 2270 متر و15 نفقا بطول 460 مترا منها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى الشرقى - الطريق الزراعى الغربى - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربى) .

وتابع وزير النقل ومحافظ قنا مختلف قطاعات المشروع، والأعمال الصناعية بالمحور من الكباري والأنفاق، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية بكافة قطاعات المحور 98.5%، وأكد الوزير أنه من المخطط افتتاح المحور خلال الفترة القادمة، لافتا الي أن إنشاء محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل بمحافظة قنا يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.

وأكد محافظ قنا ،أن محور الشهيد الرائد باسم فكرى يمثل طفرة تنموية حقيقية على أرض المحافظة حيث سيساهم فى ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الامان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية، كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتى توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (1)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (2)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (3)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (4)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (5)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (6)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (7)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (8)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (9)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (10)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (11)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (12)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (13)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (14)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (15)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (16)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (17)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (18)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (19)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (20)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (21)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (22)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (23)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (24)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (25)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (26)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (27)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (28)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (29)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (30)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (31)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (32)
 
وزير النقل ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ محور الشهيد باسم فكرى (33)

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