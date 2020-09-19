اليوم السابع
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وزير الخارجية الإيراني يطالب العالم بالتصدى للعقوبات الأمريكية على بلاده

السبت، 19 سبتمبر 2020 11:12 م
وزير الخارجية الإيراني يطالب العالم بالتصدى للعقوبات الأمريكية على بلاده وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف
رويترز

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت إن على المجتمع الدولي الوقوف في وجه استخدام الولايات المتحدة للعقوبات لفرض إرادتها "كبلطجي"، أو أن ينتظر هو مواجهة العقوبات.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يتيح له فرض عقوبات أمريكية على أي أحد ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر .

وتقول إدارة ترامب إنه يتعين إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وإن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي في منتصف أكتوبر.

وقال ظريف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني قبل ساعات من التحرك الأمريكي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران "الأمريكيون يتصرفون كبلطجي ويفرضون العقوبات ... يجب على المجتمع الدولي أن يقرر كيف يواجه هذه البلطجة".

وأضاف ظريف "ستواجه الدول الأخرى الأمر نفسه غدا عندما تتخذ أمريكا الخطوة ذاتها ضد مشروع (خط أنابيب الغاز) نورد ستريم ومشروعات أخرى، لأن البلطجي سيواصل سلوكه إذا سمح له مرة واحدة بذلك".

وتقف الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بقوة ضد مشروع (نورد ستريم 2) لأنابيب الغاز، ويقولون إنه سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وسيحرم الدول التي تعبر من خلالها خطوط الأنابيب تلك، مثل بولندا وأوكرانيا، من أن يكون لها نفوذ في مواجهة روسيا.


وزير الخارجية الإيراني

العقوبات الأمريكية على ايران

ايران

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