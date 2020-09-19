وزيرة التعاون الدولى تشهد الحفل الختامى لمشروع دعم الأمن الغذائى بقنا "صور"

فريق المحافظات

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وكمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الحفل الختامى لمشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (فاس)، وذلك بحضور ممثلى السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووفد وزارة الزراعة ومسئولى مديريات الزراعة بمحافظتى قنا وسوهاج.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (فاس) هو أحد مشروعات مبادرة الحكومة الأمريكية الغذاء للمستقبل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرةً إلى أن المشروع بدأ في يوليو 2015 في سبعة محافظات هي (أسوان - الأقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف) وينتهى هذا العام .

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن المشروع نجح في تحقيق زيادة الدخل وتحسين الأمن الغذائي لعدد كبير من صغار المزارعين في المحافظات السبعة من خلال خلق فرص تسويقية متميزة للمحاصيل، وتقديم الدعم الفني خلال مراحل الزراعة المختلفة ومراحل الحصاد وما بعد الحصاد، وهو ما ساهم في تحقيق زيادة في الإنتاجية وفي نفس الوقت الوصول بجودة المحصول الى المواصفات التصديرية المناسبة، مضيفةً أن المزارعين كان لهم دور كبير في تحقيق هذه النجاحات. كما أكدت ضرورة استدامة مثل هذه المشروعات لأنها تنعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما هدفيّ القضاء على الفقر والجوع .

وفى بداية كلمته أكد كمال شلبى أن المحافظة تحرص دائما على تقديم كل الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تعمل جاهدة في التنسيق مع المؤسسات الدولية لتنفيذ المشروعات الخدمية داخل محافظات الصعيد، فاليوم نحن نشهد ختام فعاليات أحد هذه المشروعات، كما أنه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى يتم تنفيذه بمحافظتىّ قنا وسوهاج، وهو أحد البرامج التى كان لوزارة التعاون الدولى دور في انطلاقه .

من جانبه استعرض مستر دومنيك مدير مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية إنجازات المشروع منذ انطلاقه في المحافظات السبع، حيث أوضح أن عدد المستفيدين وصل إلى 23 ألف مواطن، منهم 17 ألف مزارع، ووصل حجم الاستثمار من جانب القطاع الخاص به إلى 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى 27 مليون جنيه مِنح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وفى ختام الاحتفالية قامت وزيرة التعاون الدولى وسكرتير عام محافظة قنا بتسليم عدد من الجرارات والمعدات الزراعية لعدد من الجمعيات الزراعية بهدف تسهيل الأعمال الزراعية، ورفع إنتاجية المحاصيل.