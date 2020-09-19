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وزيرة التجارة والصناعة تنعى رحيل رجل الصناعة محمد فريد خميس

السبت، 19 سبتمبر 2020 08:30 م
وزيرة التجارة والصناعة تنعى رحيل رجل الصناعة محمد فريد خميس محمد فريد خميس
كتب إسلام سعيد

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تنعى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  المغفور له بإذن الله  محمد فريد خميس  رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس ادارة مجموعة النساجون الشرقيون  الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الامريكية  بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزيرة أن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال اقامة مشروعات صناعية متميزة وانتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الاسواق العالمية ، كما تولى العديد من المناصب المرموقة ومنها رئاسته لاتحاد الصناعات المصرية ورئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى واخيراً رئاسته للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين  .

 

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم ،  داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتتقدم اليوم السابع بخالص العزاء في رائد النصاعة محمد فريد خميس.

 

 


محمد فريد خميس

نيفين جامع

وزارة الصناعة والتجارة

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