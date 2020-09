وزارة الآثار بعد اكتشاف 27 تابوتا: انتظروا الإعلان عن كشف أثرى جديد بسقارة

احتفى الحساب الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية بالإنجازات الأخيرة من خلال التوصل لكشوف أثرية ضخمة عبر تدوينة عبر تويتر كتبوا فيها باللغة العربية والإنجليزية: "الأسبوع الماضي أعلنا عن اكتشاف 13 تابوتا أثريا، وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن 14 تابوتا.. انتظروا الإعلان عن الكشف الأثرى الجديد بجبانة سقارة".

وكان الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نشر فى وقت سابق من خلال صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، فيديو جديدا يجمعه بعالم المصريات الدكتور زاهى حواس من داخل أحدث كشف أثرى توصلت له البعثة المصرية فى منطقة سقارة.

Last week we announced the discovery of 13 sealed human coffins. In the last few days we discovered 14 more. Stay tuned pic.twitter.com/JXBSoUdncW