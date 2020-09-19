اليوم السابع
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مطران كنيسة طنطا يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف

السبت، 19 سبتمبر 2020 10:43 م
مطران كنيسة طنطا يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف مطران كنيسة طنطا يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف
الغربية عادل ضرة

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استقبل نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها اليوم السبت وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية برئاسة  الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وبحضور فضيلة الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، وفضيلة الشيخ محفوظ المداح منسق عام وعضو المنظمة.

وتناول اللقاء دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك وتم الاتفاق على تنظيم لقاء شهر أكتوبر المقبل يضم نخبة من الآباء الكهنة ورجال الأزهر يهدف لمناقشة مسؤولية دور العبادة في تنمية روح الانتماء وكان لقاء مفرح يسوده المحبة.

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