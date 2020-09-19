كورونا ومضاعفاته.. دراسة تؤكد نصف المرضى يعانون من إجهاد طويل الأمد

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أجراها باحثون بمستشفى سانت جيمس ومعهد ترينيتى للطب الانتقالى فى ترينيتى كوليدج دبلن البريطانية أن أكثر من نصف المرضى والموظفين المصابين بفيروس كورونا الذين تمت مراقبتهم يعانون من التعب المستمر فى أعقاب المرض الأولى.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert يأتي ذلك في الوقت الذي تدعو فيه مجموعات المرضى والأطباء إلى مزيد من البحث في الآثار المتوسطة والطويلة الأجل لفيروس كورونا الجديد، الذي أصاب أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 943 ألف شخص.

وقال ليام تاونسند، من مستشفى سانت جيمس ومعهد ترينيتي للطب الانتقالي في ترينيتي كوليدج دبلن، "في حين أن السمات الحالية لعدوى كورونا قد تم تمييزها بشكل جيد، فإن العواقب المتوسطة والطويلة المدى للعدوى لا تزال غير مستكشفة".

ووجدت الدراسة، التي تتبعت 128 مشاركًا في مستشفى سانت جيمس ، أن 52 % أبلغوا عن إرهاق مستمر عندما تم تقييمهم بمتوسط ​​10 أسابيع بعد "الشفاء السريري" من العدوى ، بغض النظر عن مدى خطورة الإصابة الأولية.

شملت الدراسة الأولية 71 شخصًا تم إدخالهم إلى المستشفى و57 موظفًا في المستشفى يعانون من مرض خفيف كان متوسط ​​العمر 50 عامًا وكان اختبار جميع المشاركين إيجابيين لـ COVID-19.

نظر الباحثون في مجموعة متنوعة من العوامل المحتملة ، بما في ذلك شدة المرض الأولي والحالات الموجودة مسبقًا ، بما في ذلك الاكتئاب.

ووجدوا أنه لا يوجد فرق بين دخول المريض إلى المستشفى أم لا، ومع ذلك ، فقد وجدوا أن النساء ، على الرغم من كونهن أكثر من نصف المشاركين بقليل (54 %) ، يمثلن ثلثي أولئك الذين يعانون من التعب المستمر (67 %)، والأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من القلق أو الاكتئاب وُجد أنهم أكثر عرضة للإرهاق.