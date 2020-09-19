دراسة تكشف تعرض مرضى السكتة الدماغية المصابين بفيروس كورونا لأعراض أكثر حدة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء جامعة ألاباما الأمريكية أن مرضى السكتة الدماغية الذين أصيبوا أيضًا بكورونا واجهوا التهابًا متزايدًا وشدة أعراض السكتة الدماغية ومعدل وفيات أعلى بكثير، مقارنة بمرضى السكتة الدماغية الذين لم يصابوا بفيروس كورونا، بحسب موقع "ميديكال"، البحث، الذي نُشر في مجلة Brain ، Behavior & Immunity - Health، عبارة عن دراسة بأثر رجعي قائمة على الملاحظة لـ 60 مريضًا بسكتة دماغية تم إدخالهم إلى مستشفى ألاباما في الفترة ما بين أواخر مارس وأوائل مايو 2020 وتحدث السكتة الدماغية عند وجود وعاء دموي يمنع وصول الدم والأكسجين للمخ، وقد تم اختبار جميع المرضى لـ COVID-19 عند دخول المستشفى.

واستخرج باحثو جامعة ألاباما السجلات الطبية الإلكترونية لحالات السكتة الدماغية المؤكدة للحصول على معلومات عن العمر والجنس والعرق المتغيرات السريرية البيانات المختبرية ، بما في ذلك تعداد الدم الكامل وكيمياء الدم واختبارات التخثر ؛ والنتائج ، بما في ذلك الوفاة ومدة الإقامة في المستشفى والحالة عند الخروج.

ومن بين 60 مريضًا في المستشفى يعانون من السكتة الدماغية الحادة، كان تسعة منهم إيجابيين للإصابة بعدوى COVID-19.

وتوصل بحث جامعة ألاباما بقيادة تشين لين، أستاذ مساعد في قسم طب الأعصاب بجامعة ألاباما إلى أربع نتائج رئيسية.

أولاً ، كان المرضى الذين كانوا إيجابيين لـ COVID-19 يعانون من عجز عصبي أكثر شدة عند دخول المستشفيات، كما تم قياسه بواسطة مقياس المعاهد الوطنية للصحة للسكتة الدماغية والذي بلغ متوسطه 18.4.

ثانيًا، كان جميع المرضى الذين حصلوا على درجات العجز العصبى أعلى من 4 - بما في ذلك المرضى غير المصابين - لديهم معدلات التهاب أعلى بكثير من أولئك الذين حصلوا على درجات أقل.

ثالثًا، كان لدى المرضى المصابين بـ COVID-19 استجابة التهابية متزايدة ، بما في ذلك ارتفاع عدد العدلات بشكل ملحوظ وانخفاض عدد الخلايا الليمفاوية مقارنة بالمرضى غير المصابين.

أخيرًا، كان لدى مرضى السكتة الدماغية المصابين بـ COVID-19 معدل وفيات أعلى بشكل ملحوظ - 44.4 %، مقابل 7.6 % لمرضى السكتة الدماغية غير المصابين.

وأشارت دراستان أخريان هذا العام إلى وجود اختلافات سريرية ومخبرية في مرضى السكتة الدماغية الإقفارية مع وبدون COVID-19، كما يقول لين ، لكن لم تتناول أي منهما الاختلافات العرقية بين المجموعات.



