حبس طالب جامعى بتهمة قتل موظف فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

‏أمر المحامى العام لنيابات شمال المنيا، بحبس طالب جامعى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل عشيق والدته، حيث فوجئ به فى وضع مخل مع والدته، وذلك عقب عودته إلى مسقط رأسه بالعدوة حيث كان يعمل بالقاهرة.

وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد أن تم تشريحها بمعرفة الطبيب الشرعى.

وترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل موظف بمركز العدوة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائى شمال المنيا والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل م.م 45 سنة موظف، على يد ح.م 21 سنة طالب جامعي، ويعمل بالقاهرة، وتبين أن سبب ارتكابه لجريمة القتل، أنه كان يعمل بالقاهرة منذ 5سنوات بعد وفاة والده، وأنه عقب عودته الى منزله فوجئ بصديق والده فى وضع مخل مع والدته، فأسرع الى المطبخ وأخذ سكينًا وطعن المجنى عليه بقلبه طعنة نافذة أودت بحياته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العدوة والقى القبض على الطالب المتهم وتحرر محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات والتى أمرت بحبس الطالب.‏