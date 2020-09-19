اليوم السابع
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جمعية رجال الأعمال تنعي فريد خميس: فقدنا رائد الصناعة الوطنية

السبت، 19 سبتمبر 2020 07:05 م
جمعية رجال الأعمال تنعي فريد خميس: فقدنا رائد الصناعة الوطنية فريد خميس
كتب هانى الحوتى

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نعت جمعية رجال الأعمال المصريين، رحيل محمد فريد خميس، والذي وافته المنية اليوم السبت، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع طويل من المرض.
 
 
وقالت الجمعية، في نعي نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين بمزيد من الأسى والألم والحزن خبر فقدان القامة الوطنية العظيمة رائد الصناعة المصرية محمد فريد خميس أحد رواد الجمعية، والذي مضت على عضويته بها أكثر من 35 عاما، ظل خلالها حريص على عضويته بها حتى آخر يوم في عمره".
 
 
 
وأضاف :"باسم مجلس إدارة الجمعية وجميع أعضائها والعاملين بالجهاز التنفيذي ننعي جميعا الفقيد ونرثيه على مسيرة العطاء في خدمة الاقتصاد الوطني، وخدماته الجليلة في العمل الاجتماعي على مدار تاريخه المشرف".
 
 
 
 
 
وفي نفس السياق نعى العديد من رجال الأعمال رحيل فريد خميس، وكتب الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"فقدت مصر اليوم رجل من رجال الصناعة المحترمين وأخا وصديقا عزيزا ألا وهو الأخ العزيز محمد فريد خميس اسكنه الله فسيح جناته وألهمنا الصبر علي فراقه وألهم أهله الصبر".
 
 
 
 
 
 
 

رجال الاعمال

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وفاة فريد خميس

نعى فريد خميس

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