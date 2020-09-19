اليوم السابع
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جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 304 آلاف كمامة طبية ومكملات غذائية ..صور

السبت، 19 سبتمبر 2020 09:59 م
جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 304 آلاف كمامة طبية ومكملات غذائية ..صور رجال الجمارك و المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، من ضبط 8 محاولات تهريب كمية من الكمامات الطبية والمكملات الغذائية والأدوية البشرية ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى على الباخرة الحرية وبوسيدن بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض، وتم الاشتباه فى مشمول 8 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 304 آلاف كمامة طبية، و65 علبة مكملات غذائية، و272 قطعة مستلزمات طبية خاصة بالأسنان، و148 علبة سولبادين، و26 جهاز طبى، و270 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة، وكمية من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة أسفل وداخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة مليون و259 ألف و746 جنيها.
 
وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .
 
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جمارك سفاجا

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كمامات طبية

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