جامعة أكسفورد تؤكد براءة لقاح كورونا من التسبب فى مضاعفات لمتطوع

كتبت هند عادل

أوضح تقرير نشرته جامعة أكسفورد أن المشارك فى تجربة لقاح كورونا الذى تعرض لمضاعفات خطيرة من بينها ضعف فى الأطراف وتغير فى الإحساس أنه من غير المحتمل أن تكون مرتبطًة باللقاح، يأتى ذلك بعد نفى شركة استرازينكا المالكة للقاح منذ يومين تسبب اللقاح فى إصابة المتطوع فى التجربة بمرض عصبى.

ظهر لقاح أكسفورد فى الأخبار مؤخرًا عندما توقفت التجارب فى المملكة المتحدة، بعد بعض المشكلات الصحية التي عانى منها أحد الأشخاص الخاضعين للتجربة، ومع ذلك، تناقض تقرير AstraZeneca الآن مع التقرير الذى يفيد بأن الشخص المصاب قد أصيب بمرض عصبى نادر، والذى قد ينطوى على مشاكل أمان خطيرة.

ووفقًا لتقرير بلومبرج كانت AstraZeneca ترد على تقرير CNN نقلاً عن وثائق تشير إلى أن تشخيص المريض الذى أصيب بالمرض تم تأكيده أنه التهاب النخاع المستعرض وقالت شركة استرازينيكا فى البيان إن التشخيص استند إلى "نتائج أولية"، وأنه "غير دقيق".

ومع ذلك قال متحدث باسم CNN إن الشبكة تلتزم بنسختها الأولية من القصة، والتي تستشهد بتقرير أولي عن تشخيص الحالة العصبية للمتطوع.

ومع ذلك استبعدت AstraZeneca مثل هذا التشخيص، لأول مرة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية إنه من غير الواضح ما إذا كان المشارك مصابًا بالمرض، وأوضح تقرير نشرته أكسفورد لاحقًا أيضًا أن المشارك عانى من ضعف في الأطراف وتغير في الإحساس، وكلاهما من غير المحتمل أن يكون مرتبطًا باللقاح.

التهاب النخاع المستعرض، كما حددته Mayo Clinic ، هو التهاب في جانبي جزء واحد من الحبل الشوكي غالبًا ما يؤدي هذا الاضطراب العصبي إلى إتلاف المادة العازلة التى تغطى ألياف الخلايا العصبية (المايلين) يقطع التهاب النخاع المستعرض الرسائل التي ترسلها أعصاب الحبل الشوكي في جميع أنحاء الجسم.

وفقًا للتقرير تم ربط التهاب النخاع المستعرض باللقاحات والعدوى الفيروسية فى الماضى، يعد Oxford-AstraZeneca لقاحًا للفيروس الغدى، ما يعنى أنه فيروس تم تغييره لمنعه من النمو لدى البشر، يثير التشخيص فور إعطاء اللقاح للمتطوعين أسئلة حول ما إذا كان الفيروس المستخدم في اللقاح ، أو بعض المكونات الأخرى قد تسبب في حدوث رد فعل.