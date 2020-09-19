بريطانيا تقترب من العودة لإجراءات العزل العام مع ارتفاع إصابات كورونا

رويترز

قال أحد كبار علماء الأوبئة اليوم السبت إن بريطانيا قد تكون بحاجة لإعادة فرض بعض إجراءات العزل العام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا بشكل عاجل، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل مايو .

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، قال نيل فيرجسون، أستاذ علم الأوبئة بكلية لندن الملكية والمستشار السابق للحكومة، إن البلاد تواجه "عاصفة قوية" من الارتفاع في أعداد الإصابات وذلك مع العودة إلى الأعمال وإعادة فتح المدارس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الجمعة إنه لا يرغب في فرض إجراءات عزل عام أخرى في البلاد، لكنه استدرك إلى القول إنه قد تكون هناك حاجة لفرض قيود جديدة بسبب ما تواجهه المملكة من موجة ثانية من تفشي وباء كوفيد-19.

وأشارت تقارير أمس الجمعة إلى أن الوزراء يبحثون فرض إجراءات العزل العام مجددا على مستوى البلاد، حيث بلغ تسجيل الإصابات الجديد بكوفيد-19 أعلى مستوياته خلال شهور.

وسجلت بيانات الحكومة اليوم السبت 4422 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بزيادة 100 حالة عن إحصائية الجمعة وهي أعلى إحصائية يومية يجري تسجيلها منذ 8 مايو أيار، بناء على النتائج الإيجابية للفحوص.