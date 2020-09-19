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المستشار أمير يعقوب يروي كواليس استهداف فندق القضاة فى انتخابات 2015

السبت، 19 سبتمبر 2020 11:13 م
المستشار أمير يعقوب يروي كواليس استهداف فندق القضاة فى انتخابات 2015 المستشار أمير يعقوب
ماجد تمراز

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قال المستشار أمير يعقوب، أحد المشرفين على الانتخابات البرلمانية في العريش عام 2015، إن أهله لم يكن يعلموا أنه يقوم بالإشراف على الانتخابات في العريش، مشيرًا إلى أنهم فور أن انتهوا من الإشراف توجهوا إلى الفندق، وبعدها بدقائق حدث انفجار ضخم، وعندما سأل أحد رجال الأمن، قال له إنها سيارة مفخخة اقتحمت السياج الأمني وانفجرت بالقرب من الفندق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "وكنا موجودين مع مجموعة من القضاة في نفس الفندق أثناء حدوث الانفجار، عيني جت في عين الإرهابي اللي كان بيضرب علينا بكثافة نيرانية شديدة، وكان باين من نظرة عينه أنه خايف، وفقدت 25% من العضلة الرباعية في رجلي بعد إصابتي بشظية أثناء الاشتباك".

وقال: "بعد كل اللي حصل دي مجاليش إغماء عشان إحنا فراعنة، الناس دي كان معاها سلاح محرم دولي وأسلحة غالية جدًا ممنوع تداولها أثناء الهجوم علينا، والدكاترة قالولي أنت مش هتقف على رجلك تاني لأن الإصابة لمست العصب، حتى لو بعد العمليات اللي هتعملها، وقعت كتير وقومت لكن الحمد لله على غير المتوقع بقدر أتحكم في رجلي بشكل طبيعي والدكاترة مش مصدقين".

وأضاف: "أنا عاوز أقول للإرهابيين دول أنتوا تاعبين نفسكوا على الفاضي، إحنا مش بنخلص ومش بنتراجع، أنتو بتواجهوا شعب عنيد جدًا ولا يمكن يستسلم بالسهولة دي وياما واجه مصايب أكبر من دي بكتير، وأنا الحمد لله بتكرم بشكل مستمر، رغم أننا مكناش مستنيين تكريم من الأساس".

وحرص الإعلامي محمد الباز على تقبيل رأس المستشار أمير يعقوب تكريما له ولبطولته.

 


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