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اللجنة العليا للفيروسات: لقاح كورونا لن يمنع انتشار الفيروس

السبت، 19 سبتمبر 2020 10:00 م
اللجنة العليا للفيروسات: لقاح كورونا لن يمنع انتشار الفيروس فيروس كورونا
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن مرحلة فيروس كوورنا فى مصر بدأت منذ شهر مارس بعد ظهور حالة لصينى، وحالة أخرى لسيدة فى الأقصر، موضحاً أن لقاح كورونا لن يمنع انتشار الفيروس والكمامة هى الحل الوحيد وإن كان بسيطاً.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن فيروس كورونا ما زال يدهش الجميع بالجديد كل يوم، مشيراً إلى أن ما حدث في المدرسة البريطانية هو عين العقل من غلق للمدرسة.

وأكمل عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن موسم الشتاء يحدث بها الأنفلونزا الموسمية، مشيراً إلى أنه لا ينصح بارتداء الكمامة خلال أداء أي نشاط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة ، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.


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