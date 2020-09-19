الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى رجل الأعمال محمد فريد خميس

كتب مايكل فارس

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، رجل الأعمال محمد خميس، والذى فارق الحياة، اليوم السبت، خلال تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الكنيسة فى نعيها: "تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرمز الوطني الكبير، وأحد القامات الاقتصادية الوطنية، رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون الذي أسهم عبر سنين طويلة في إثراء الاقتصاد القومي المصري، وكان له اهتمام خاص بصعيد مصر تمثل في إقامة العديد من المشروعات التنموية، والأعمال الخيرية".

وتابعت الكنيسة: "كما نذكر له بكل إعزاز الدور الاجتماعي الهام الذي قدمه لأبناء الوطن من خلال مؤسسته الاجتماعية. ودعمه لدور العبادة، وإسهاماته في الترويج لمسار العائلة المقدسة بإنتاج مجموعة من المنسوجات المتميزة التي تجسد الزيارة المباركة لمصر، خالص العزاء لأسرة الفقيد العزيز ولأحبائه وتلاميذه، وكل من تلامسوا مع ما قدمه من عطاء إنساني نبيل".

وتوفي اليوم السبت، رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، خلال تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويمتلك الراجل العديد من الشركات، أبرزها مجموعة النساجون الشرقيون، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ أبريل 1940، وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة. وتقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء للنائب البرلماني محمود خميس، في وفاة شقيقه رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي وافته المنية اليوم السبت. وقال رئيس مجلس النواب في برقية عزاء: "يتقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازي للنائب محمود خميس عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

واليوم السابع يتقدم لأسرة الفقيد الراحل بالعزاء، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.