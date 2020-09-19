السلطات الأمريكية تحبط محاولة تسميم الرئيس دونالد ترامب

كتب عبد الوهاب الجندى

قال مسئولون في هيئة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم اعتراض حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما نشرت شبكة "سي إن إن".

وكشفت "سي إن إن" عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية يحققان في أمر هذه الحزمة السامة التي كانت موجهة إلى ترامب وتحتوي على مادة الريسين السامة.

وذكرت الشبكة، أنه تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض.

الجدير بالذكر أن مادة الريسين هو بروتين شديد السمية، يستخرج من بذور نبات الخروع والجرعة السامة المتوسطة للإنسان تقدر بـ 0.2 مجم، ويعتبر أكثر سمية من سم الكوبرا بمرتين.