البابا تواضروس يعين الراهب"السريانى" راعيا للطائفة القبطية فى لبنان وسوريا

أصدر البابا تواضروس الثاني، قرارا بابويا يقضى بتعيين الأب الراهب القمص تيمون السرياني كاهنا للخدمة بكنيسة القديس مار مرقس الرسول، وراعيا للطائفة القبطية الأرثوذكسية فى دولتي لبنان وسوريا"، وذلك بعد قرار انتدابه للخدمة في لبنان الشهر الماضى خلفا للأب الراحل القس رويس الأورشليمى.

وجاء نص القرار كالتالي: " قرار بابوي رقم 10 لسنة 2020 بتعيين الأب الراهب القمص تيمون السرياني كاهنا للخدمة بكنيسة القديس مار مرقس الرسول وراعيا للطائفة القبطية الأرثوذكسية فى دولتي لبنان وسوريا".

وفى 26 أغسطس الماضى، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى بالقدس، برفقة الراهب القس تيمون السريانى والذى صدر قرار بانتدابه للخدمة فى الكنيسة القبطية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلفا للأب الراحل القس رويس الأورشليمي، وحضر اللقاء القس فيلوباتير نصر كاهن رابطة القدس بالقاهرة وزوجته السيدة نيللى توفيق.

والأربعاء الماضى، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة ، الأب الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بالعراق، حيث قدم تقريرًا تمت مناقشته أثناء اللقاء، عن الخدمة الرعوية للكنيسة هناك.

وقد افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء الماضى، الاجتماع الأول للمكتب الفنى لقداسته، وتم خلال الاجتماع تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة، واختتم الاجتماع بالصلاة كما بدأ وتم أخذ صورة تذكارية.

وأصدر قداسة البابا قرارًا نهاية أغسطس الجارى بتشكيل المكتب الفنى لقداسته، للمعاونة فى متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية، وذلك بعد أن أصدر قرار بابوي نهاية أغسطس الماضى، بتشكيل مكتب فنى لقداسته يضم 12 شخصا، وبحسب القرار حدد البابا 12 تخصصا لأعضاء المجلس.