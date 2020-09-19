الإخوان "تاريخ وجرائم".. فيلم وثائقى يكشف الدور المشبوه لـ"محمود عزت"

كتب ـ سمير حسنى

سلط فيلم "وثائقى" بعنوان "الإخوان تاريخ وجرائم" الضوء على التاريخ الأسود لـ"محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية، منذ انضمامه إلى "الإخوان" وحتى إلقاء وزارة الداخلية القبض عليه أغسطس الماضى.

ورصد "الفيلم" أفكار "الإرهابي" المتشددة، من واقع محاضر التحقيقات في أمن الدولة والتي اعترف خلالها أن العنف المسلح أساس بنيت عليه أهدافهم "الخبيثة".

وروى الفيلم اعترافات "رجل العنف المسلح" بأنه أعد أفرادا مسلحين استعدادا للصدام مع الحكومة ، ووصفه نظام الرئيس جمال عبدالناصر بالجاهلية ، واعتبار "الحكومة" كفار.

وذكر الفيلم أن محمود عزت قبل 58 عاما انتظم شابا في صفوف جماعة الإخوان الإرهابية، طامحا متأثرا بأفكار الإرهابي سيد قطب، وفى 1965 وقف أمام جهات التحقيق وكان حينها طالبا في الجامعة معتبرا العنف المسلح أساسا بنيت عليهم أهدافهم، و في التحقيق لم ينكر شيء، بل تمادى معتبرا أفكار سيده قطب هي التي ستحقق العدل المطلق على الأرض.