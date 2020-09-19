الإجمالى وصل إلى 238.. 5 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلنت اللجنة القضائية لنواب برلمان 2020 بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب والأعضاء أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد واعر، استلام اوراق 5 مرشحين محتملين، اليوم السبت، بمقر اللجنة بمحكمة المنصورة الابتدائية، وتم غلق اللجنة فى الميعاد القانوني.

وقد ارتفع عدد المرشحين إلي 238 مرشح حتى الآن تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات، منهم 220 في أول أيام فتح باب التقدم على مستوى المحافظة واليوم الثاني تقدم 13 مرشحا.

ويذكر أن الانتخابات بالدقهلية تتمثل في الدائرة الأولى، ومقرها قسم أول المنصورة، وتضم أول المنصورة وثان المنصورة، الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة وتضم مركزي المنصورة ومحل الدمنه، الدائرة الثالثة ومقرها مركز بلقاس وتضم مراكز بلقاس والستاموني وقسم جمصة طلخا وتضم مركزي طلخا ونبروه، الدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنس وتضم مراكز دكرنس وبني عبيد وشربين، الدائرة السادسة ومقرها مركز منية النصر وتضم مراكز منية النصر وميت سلسيل والجمالية والكردي.

والدائرة السابعة ومقرها المنزلة وتضم مراكز المنزلة وقسم المنزلة والمطريه، الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر وتضم مركز وميت غمر وقسم ميت غمر ، الدائرة التاسعة ومقرها مركز اجا وتضم مركز اجا ، الدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين وتضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.

وتشهد محافظة الدقهلية 10 دوائر وتشمل 24 قسما ومركزا ليصل إجمالي المقاعد في الدقهلية 21 مقعدا.