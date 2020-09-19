"الأعلى للجامعات" يوافق على فتح باب القيد بالدراسات العليا بـ"حقوق دمياط"

دمياط معتز الشربينى

وافق المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة اليوم 19سبتمبر على لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتى أعدتها كلية الحقوق بجامعة دمياط، وبذلك يبدأ فتح باب القيد بالدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة دمياط، اعتبارًا من العام الجامعى الجارى، وفور وصول القرار الوزارى لإدارة الجامعة، ومن المقرر الإعلان عن موعد فتح باب التقدم على الموقع الرسمى للجامعة.

وقال الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط فى بيان، أن ذلك يعد ذلك ثمرة جهود حثيثة استمرت وقتاً غير قصير لإتاحة فرصة استكمال الدراسات العليا لفئة فاضلة وهيئات رفيعة المستوى، كان من الصعب على أفرادها استكمال الدراسات العليا بعيداً عن مكان عملهم ومحل إقامتهم، فى أثناء اضطلاعهم بمهام عملهم السامية نظراً لطبيعة تلك الأعمال الدقيقة وحساسيتها.

كما تقدمت إدارة الجامعة بالتهانى إلى المستشارين بالهيئات القضائية وضباط الشرطة ونقابة المحامين بدمياط وكل الحقوقيين، كما تتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق بالجامعة، الذى بذل جهداً غير عادى فى هذا الملف حتى كلل مجهوده بالنجاح.

كما تتوجه إدارة الجامعة بكل الشكر والاحترام لكل من دعم الملف ويأتى على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد عبد الخالق رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، وكل أعضاء لجنة القطاع، كما توجه إدارة الجامعة شكر خاص الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة دمياط على كل ما بذله من جهد فى إعداد اللائحة التى تم اعتمادها.

وتستمر الجامعة فى تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2017/2022 فى القطاعات المختلفة: شئون التعليم والطلاب و الدراسات العليا وخدمة المجتمع، بشكل يستهدف غايات رؤية مصر الاستراتيجية 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .