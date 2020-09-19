الأزهر الشريف ينعى رجل الأعمال محمد فريد خميس

كتب لؤى على

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رجل الأعمال محمد فريد خميس، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأكد الأزهر، أن الراحل محمد فريد خميس، كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، محبًا لوطنه، كما أن الأزهر الشريف لن ينسى جهوده وتبرعاته السخية في إنشاء المعاهد الأزهرية بالقرى الأكثر احتياجًا، ووقوفه بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسسته الاجتماعية ، والأزهر إذ يعنى رجل الأعمال الراحل؛ فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).

واليوم السابع يتقدم لأسرة الفقيد الراحل بالعزاء، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.