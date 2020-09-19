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الآثار تعلن اكتشاف 14 تابوتا جديدا فى منطقة سقارة

السبت، 19 سبتمبر 2020 11:07 م
الآثار تعلن اكتشاف 14 تابوتا جديدا فى منطقة سقارة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار
كتبت آمال رسلان

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استمرارا لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار بمنطقة آثار سقارة  والتي أسفرت الاسبوع الماضي الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر آخر به 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا.
 
الآثار تعلن اكتشاف 14 تابوتا جديدا فى منطقة سقارة (2)
 
ومازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف و الاعلان عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.
 
الآثار تعلن اكتشاف 14 تابوتا جديدا فى منطقة سقارة (1)
 
جدير بالذكر ان الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار كان قد تفقد الكشف الاسبوع الماضي و حرص النزول إلى البئر مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
 
الآثار تعلن اكتشاف 14 تابوتا جديدا فى منطقة سقارة (3)
 
وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.
 

الآثار تعلن اكتشاف 14 تابوتا جديدا فى منطقة سقارة (4)
 

الآثار تعلن اكتشاف 14 تابوتا جديدا فى منطقة سقارة (5)
 

 


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اخبار مصر

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