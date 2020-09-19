افتتاح 4 مساجد جديدة وإحلال وتجديد 18 آخرين فى الغربية أبرزهم المسجد البدوى

الغربية – عادل ضرة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، برئاسة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة عن افتتاح 4 مساجد جديدة خلال الأيام القليلة الماضية فى 4 مراكز بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 مسجدا.

وأوضح الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف، أن المساجد التي تم افتتاحها مؤخرا هي مساجد الخطابية بقرية ميت حبيش القبلية مركز طنطا، مسجد الخربتاوي بمركز بسيون، مسجد أبو العزم المرشدي بعزبة ماهر مركز قطور، مسجد الأهالى بقرية بقلولة بالسنطة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك خطة إحلال وتجديد لـ18 مسجدا بالمحافظة، على رأسهم مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، ومسجد نور الصباح (الشيخة صباح)، مشيرا إلى أن أعمال الإحلال وتجديد بمسجد سيدي أحمد البدوى يتم فيها إصلاح الفواصل بين التجديدات نظرا لنزول مياه أمطار على المصلى، وتقوم وزارة الآثار بأعمال الترميم بتكلفة نصف مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال التجديد التي تتم بمسجد الشيخة صباح يتم فيها إحلال وتجديد دورات المياه ومصلى السيدات بتكلفة 1.5 مليون جنيه.