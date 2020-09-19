اطمن على نفسك.. أبرز الفحوصات لتشخيص الفشل الكلوى

كتبت فاطمة خليل

الفشل الكلوي هو مصطلح يستخدم لوصف الحالة التي لم تعد فيها الكلى قادرة على العمل بشكل فعال قد يستخدم طبيبك الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي للجهاز البولي أو التصوير بالرنين المغناطيسي للجسم أو الخزعة للمساعدة في تشخيص حالتك، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الفحوصات لتشخيص الفشل الكلوى، وفقا لموقع " radiologyinfo".

أبرز الفحوصات لتشخيص الفشل الكلوى



هناك مجموعة متنوعة من أسباب الفشل الكلوي، ويحدد السبب المشتبه به أو الأكثر ترجيحًا الاختبار المطلوب والأكثر ملاءمة لإثبات السبب من أجل تشخيص الفشل الكلوي، قد يطلب طبيبك:

-الموجات فوق الصوتية الكلوية: يستخدم هذا الفحص الموجات الصوتية عالية التردد لعرض الكلى في الوقت الفعلي، وغالبًا ما يكون أول اختبار يتم الحصول عليه لفحص الكلى.

-التصوير المقطعي المحوسب للجسم: يجمع التصوير المقطعي المحوسب (CT) بين معدات الأشعة السينية الخاصة وأجهزة الكمبيوتر المتطورة لإنتاج صور أو صور متعددة لداخل الجسم غالبًا ما يستخدم اختبار التصوير هذا للحصول على نظرة عامة شاملة لأسباب متعددة للفشل الكلوي.

-تصوير الجهاز البولي بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب: يستخدم هذا الإجراء لتقييم المرضى الذين يعانون من وجود دم في البول ، لتحديد المشكلات في المرضى الذين يعانون من التهابات متكررة في المسالك البولية ومتابعة المرضى الذين لديهم تاريخ من سرطانات جهاز تجميع البول.

-التصوير بالرنين المغناطيسي للجسم (MRI): يستخدم اختبار التصوير هذا المجال المغناطيسي ونبضات تردد الراديو لإنتاج صور مفصلة للكلى.

-التصوير الكلوي: خلال هذا الفحص الطبي النووي، يتم تقييم الكلى باستخدام جهاز تعقب إشعاعي وكاميرا جاما يمكن أن يوفر هذا الاختبار معلومات حول وظيفة الكلى عن طريق السماح لأخصائي الأشعة أو طبيب الطب النووي بمعرفة كيفية عمل الكلى وإخراج البول.

-الخزعة: يتضمن هذا الإجراء إزالة موجهة بالصور لعينة صغيرة من أنسجة الكلى لاختبارها بحثًا عن المرض.

اعراض الفشل الكلوى



احتباس السوائل

إعياء

دم في البراز

ضيق في التنفس

ضغط دم مرتفع

غثيان

النعاس

سهولة الكدمات

تغيرات في التبول، مثل النقص المفرط أو النقص الكامل في الإخراج