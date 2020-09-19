استيراد 25 ألف طن لحوم و14 ألف طن أسماك خلال أغسطس 2020

كتب إسلام سعيد

كشفت رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، أنه تم استيراد 25754 طن لحوم و10220 طن كبدة وكلاوى وقلوب و 14725 طن سمك و 11262 طن دواجن وأجزاء دوواجن خلال شهر أغسطس 2020 ،

وكشف تقرير الرابطة، الذى حصل " اليوم السابع " على نسخه منه ، أن وارادت منتجات الألبان سجلت خلال شهر أغسطس 18848 طن ، كما بلغ إجمالي واردات الحيوانات الحية المستوردة بأغراض التربية والذبح الفوري بلغ 48451 رأس خلال نفس الشهر ، وبلغ إجمالي ما تم استيراده من اللحوم خلال شهر يونيو 2020 سجل 16976 طنا، والكبدة والكلاوى والقلوب 9035 طنا والدواجن 512 طنا والأسماك 6415 طنا.