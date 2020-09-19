اليوم السابع
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 19-9-2020

السبت، 19 سبتمبر 2020 09:08 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 19-9-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 19-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 235.15 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  235.15 ريال  بما يعادل  62.70 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  215.56 ريال  بما يعادل  57.47 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 205.77 ريال  بما يعادل  54.86 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  176.37 ريال  بما يعادل  47.02 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  137.17 ريال  بما يعادل  36.57 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  117.58 ريال   بما يعادل  31.35 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,313  ريال   بما يعادل  1,950 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,646 ريال   بما يعادل   438.89 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 235,155 ريال  بما يعادل 62,698 $

 

تراجعت أسعار الذهب ، مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

 

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.50 دولار.

 

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو.


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