أخبار المحافظات اليوم.. وفاة شاب أثناء صلاة العشاء فى سوهاج

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

حسن الخاتمة.. وفاة شاب بسوهاج أثناء صلاة العشاء بمسجد الحميدات بأخميم



مصلون وأهالى بالقرية

خيم الحزن على قرية نيدة التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج عقب وفاة شاب لم يتجاوز 22 عاما أثناء أداء صلاة العشاء داخل مسجد الحميدات التابع للقرية وكان وفاته صدمة كبيرة لأهالى القرية، حيث سقط الشاب أثناء الركعة الثانية مغشيا عليه وتوفى فى الحال وكانت حسن الخاتمة له، وقال المصلون وأهالى القرية إنه وحيد أسرته والحزن يخيم على الجميع بعد وفاة عريس الجنة.

تأييد حبس منار سامى فتاة التيك توك 3 سنوات غيابيا



قضت محكمة جنح مستأنف طنطا الاقتصادية بتأييد حبس المتهمة منار سامى المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك 3سنوات غيابيا، وكانت المتهمة قد استأنفت على حكم حبسها 3 سنوات مع الشغل و300 ألف جنيه غرامة و20 ألف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي تحمل رقم 595.

أب يقتل ابنه طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية في البلينا بسوهاج





توفى شاب يقيم بناحية قرية نجوع مازن بدائرة مركز البلينا، داخل قسم العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعى، متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم على يد والده، بسبب خلافات مالية بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبة لقطاع الجنوب، يفيد بقيام أب بالتعدى على نجله بسلاح أبيض، ما نتج عنه إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزى التى قامت بتحويله لمستشفى سوهاج الجامعى نظرا لسوء حالته.

"بيطرى البحر الأحمر" تشكل لجنة للتأكد من تراخيص عيادة طبيب الدجاجة المزيف





قال الدكتور فتحى سلمى صهبي، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أنه جارى تشكيل لجنة مع مجلس مدينة سفاجا، للتأكد من تراخيص عيادة الطبيب محمد أحمد طبيب واقعة الدجاجة المزيفة، والذى ثبت تضليله ونصبه لانساب إجراء عملية جراحية لدجاجة لنفسه مع أن العملية أجراها طبيب برازيلى وليست فى مصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى صهبى، مدير عام الطب البيطري، بمحافظة البحر الأحمر، أنه ثبت بالفعل تزييف واقعة إجراء عملية جراحية لفرخة فى مدينة سفاجا، وتبين أن الطبيب البيطرى المدعو محمد احمد، سرق بوست على مواقع التواصل الاجتماعى من طبيب بيطرى ونسبه لنفسه، وأن الواقعة لم تحدث اصلا فى مصر وأن الطبيب مضلل.

وزيرة التعاون وسفير واشنطن بالقاهرة يتفقدان محطة إسنا للفرز بالأقصر





شهدت محافظة الأقصر، ظهر اليوم السبت، جولة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير الأمريكى جوناثان كوهين، لمتابعة المشروعات التى تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث بدأوا بزيارة محطة إسنا للفرز والتعبئة، للتعرف على أنشطه المحطة المدعومة من الوكالة الأمريكية.

حديقة حيوان الإسكندرية تقدم قوالب الثلج بالعسل للدببة





مع استمرار الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، فى سبتمبر على الرغم من انتهاء موسم الصيف فلكيا، إلا أن إدارة حديقة الحيوان بالإسكندرية (النزهة)، برئاسة الدكتورة نبيلة وليم عزيز، تقدم للحيوانات عناية فائقة للوقاية من الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، خاصة بعد إعادة التشغيل للحديقة فى أغسطس الماضى، وذلك بعد فترة توقف دامت 6 أشهر بسبب أزمة فيروس "كورونا".

كما يتم تجهيز حمامات مياه يومية للحيوانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويتم تقديم الفاكهة كوجبة أساسية للقردة و5 أيام لحوم للأسود، وأكدت مديرة الحديقة إتباع الإجراءات الاحترازية.

محافظات مصر تواصل تلقى طلبات التصالح





واصلت المراكز التكنولوجية بمختلف الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالمحافظات استقبال طلبات التصالح من المواطنين الراغبين في تنفيذ إجراءات طلبات التصالح على المبانى المخالفة تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتفقد المحافظون ونوابهم مختلف المراكز التكنولوجية لمتابعة الأعمال والتيسير على المواطنين مع استمرار تخفيضات قيمة التصالح فى بعض المحافظات ليصل الى 75% فى عدد من المحافظات.

حيث يتابع المحافظون سير العمل بالمراكز التكنولوجية لتسهيل الإجراءات، وخفضت الغربية رسوم التصالح بنسبة 75%، وارتفع أعداد المتصالحين بالشرقية إلى 2500 شخص يوميا.

خريطة افتتاحات المساجد بالمحافظات



وزير الأوقاف

تقوم وزارة الأوقاف بإنشاء وتطوير المساجد في مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك على عكس ما يروجه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الإعلامية المناهضة للدولة، ويرصد اليوم السابع في ذلك التقرير المساجد التي قامت الدولة بافتتاحها أو تطويرها خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، حيث قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه تم افتتاح 78 مسجد جديد بالمحافظ منهم 53 افتتحها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجمعة قبل الماضية حيث أدى صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وأعضاء مجلس الشعب وعدد كبير من رجالات المحافظة.

وتم افتتاح مساجد بالشرقية بـ200 مليون جنيه، و19 مسجدا بكفر الشيخ بتكلفة 55 مليون جنيه، وتخصيص 15 قطعة أرض بسوهاج لإنشاء مساجد، وتم افتتاح 106 مسجدا بتكلفة 166 مليون جنيه بالبحيرة.