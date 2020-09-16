350 مليون جنيه لتطوير قطاع دمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وفى نطاق قطاع دمياط إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة شاملة (75) قرية إجمالي عدد المشتركين بالقطاع (765 ألف ) مشترك منهم عدد (520 ألف) مشترك على مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 350 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة على النحو التالي :

· تم استحداث عدد (21) مقر شبكات بدءاً من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة ( hand held ) للمقرات .

- إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (56) لوحة حتى تاريخه.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (933.28) كم حتى تاريخه .

- إجمالي طول شبكة الكابلات جهد متوسط (2322.48) كم حتى تاريخه .

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2280.69) كم حتى تاريخه .

- إجمالي طول الكابلات جهد منخفض (2198.64) كم حتى تاريخه.

- إجمالي عدد المحولات (3473) محول بإجمالي قدرة (1634.678) م.ف.ا حتى تاريخه .

- تم إضافة (0.54) كم كابلات جهد متوسط ، (0.60) كم كابلات جهد منخفض ، عدد (2) محول بقدرة (1.800) م.ف.أ خلال شهر يونيو 2020.

بلغ إجمالي المنفذ من خطة الإستبدالات خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوينو 2020 مبلغ (16.498) مليون جنيه .

بلغ إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوينو 2020مبلغ (80.841) مليون جنيه.

وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء الساده العملاء.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيو 2020 حوالى (15) محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 1,8 مليون جنيه بقطاع دمياط .

وجدير بالذكر أن قطاع دمياط يضم هندسات كل من شمال دمياط، جنوب دمياط، الشعراء، عزبة البرج، دمياط الجديدة، فارسكور، الروضة، كفر سعد، كفر البطيخ، رأس البر، الزرقا.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.