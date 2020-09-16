وزير السياحة يطالب بتشكيل لجنة دولية لتوحيد ضوابط السياحة والسفر

كتبت آمال رسلان

افتتحت صباح اليوم الأربعاء الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسى بحضور جيورجى جاخاريا رئيس وزراء جورجيا و 170 وزيرا ومسئولا عن السياحة من 24 دولة، بالإضافة إلى مشاركة باقى دول العالم عبر الفيديو كونفرنس.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار كلمة مصر، استهلها بتوجيه الشكر إلى السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بوليكاشفيلى على زيارته لمصر فى شهر أغسطس الماضى و التي كانت الأولى له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أحاط المجلس بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر للحفاظ على السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى استعراض تجربة مصر الناجحة لاستئناف السياحة.

واقترح خالد العناني تشكيل لجنة لتوحيد الاجراءات الاحترازية والضوابط الخاصة بالسياحة والسفر في ظل اختلاف الضوابط والاجراءات بين كل دولة واخرى، وهو ما اشاد به الحضور و السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية.

وفي نهاية كلمته، طالب د. خالد العناني باستخدام و تفعيل شعار سافر اليوم "Travel Today" بدلا من شعار المنظمة الحالي سافر غدا "Travel Tomorrow".... حفاظا على هذه الصناعة الهامة والتي توفر عشرات الملايين من فرص العمل لمواطني العالم.

جدير بالذكر ان الدورة ال112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة لعالمية تستمر لمدة يومي 16 - 17 سبتمبر.