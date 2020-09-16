وزير الاتصالات يؤكد انتهاء ميكنة جميع الجامعات الحكومية خلال العام الدراسى 21-22

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إننا بدأنا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى ميكنة كافة الجامعات الحكومية فى خلال عام، مؤكدا انتهاء إجراءات الميكنة بحلول العالم الدراسى 2021-2022، فالمشروع يستهدف أن تكون كل جامعاتنا الحكومية مميكنة بالكامل، وأن تكون العملية التعليمية من تواصل بين الأساتذة والطلاب من محاضرات وإعداد المحتوى وتطويره وتداوله، ومن معامل وملاعب، وكل هذه العمليات التى تتعلق بالعملية التعليمية فى الجامعة ستكون مميكنة بالكامل بالـ27 جامعة الحكومية بحلول العام الدراسى 2021 – 2022.



وأكد وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أنه عن حديثنا عن جامعة رقمية فإننا نتحدث عن جامعة تعتمد على الوسائل الرقمية فى العملية التعليمية أي كان تخصصها، ومحتوى هذه العملية، أما الشق الأخر فنحن نتحدث عن مبادرات متعددة لتعليم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما تعرض له اليوم فى العرض أثناء الاحتفال، فالهدف من كل هذه المبادرات مساعدة الشباب من كافة الأطياف والتخصصات لكى يلتحق بسوق العمل سريعا، ويكتسب مهارات تمكنه من المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه ما يجعل الطالب حريصا على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، هو أنه لا شك فى أن التكنولوجيا هي المستقبل وهو أمر مفروغ منه، فالتعليم المتعلق بتكنولوجيا المعلومات يكسب الشاب القدرة على كسب وظيفة بمرتب مُجدٍ، مثلما عرضنا اليوم من نماذج لشباب تصل رواتبهم إلى 1700 دولار فى الشهر من خلال عمل يمارسونه من منازلهم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويرصد اليوم السابع التفاصيل الكاملة للجامعة من حيث البرامج الدراسية والإنشاءات، وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.