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وزير الأوقاف: سلسلة رؤية المترجمة صوت مصر الوسطى للعالم فى الخطاب الدينى

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 06:45 م
وزير الأوقاف: سلسلة رؤية المترجمة صوت مصر الوسطى للعالم فى الخطاب الدينى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة.
 
وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن سلسلة "رؤية" للفكر الوسطي المستنير تسهم إسهامًا كبيرًا في بناء الوعي الرشيد ومحاربة الفكر المتطرف، حيث تم إصدار 22 كتابا باللغة العربية، وترجمة كتاب (فقه بناء الدول) إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
 
وأكد جمعة، أن سلسلة "رؤية" المترجمة ستكون صوت مصر الوسطي للعالم كله في مجال تجديد الخطاب الديني ورؤية للنشء خطوة على طريق العناية بثقافة الطفل.
 
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أنه في إطار التعاون بينها وبين وزارة والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (ما) المتميزة كتاب : “ما الفقه ؟”، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
وقالت وزارة الأوقاف إن الكتاب يبين أن الفقه علم ذو طبيعة خاصة، وأنه صناعة ثقيلة لا يصلح لها الهواة ولا غير المؤهلين، وأنه يحتاج إلى إعداد خاص لصقل شخصية المفتي أو الفقيه.
 
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