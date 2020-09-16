وزيرة الهجرة تشكر وزيرى الصحة والطيران لإعلان تيسيرات للقادمين من الخارج

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر لوزراء الصحة والطيران المدنى على الإجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على المواطنين القادمين من الخارج، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن دكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى عن مد فترة قبول التحليل سلطة الطيران المدنى المصرى توجه عناية جميع شركات الطيران العاملة فى جميع المطارات المصرية بأنه فى ضوء الحظر لدخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، فإنه قد تقرر استثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت يسمح لهم 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.