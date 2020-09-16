وزيرة البيئة: أي عامل سيكون لديه ترخيص مزاولة مهنة بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات

كتب عامر مصطفى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة هامة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات بالقانون الجديد، كما أن القطاع غير الرسمي وعمال النظافة لهم دوركبير في المنظومة الجديدة.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج مساء دي إم سي، الذى يقدمه الإعلامى رامي، عبر فضائية دي إم سي، أن أي عامل سيكون لديه ترخيص مزاولة مهنة بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وسيكون عمله بشكل قانوني.

وتابعت وزيرة البيئة، أن الشرائح الجديدة تتراوح بين جنيهان إلى 40 جنيهاً، مشيرة إلى أنه الوزارة بدأت قبل صدور القانون بتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لمنظومة إدارة المخلفات، وسنتابع تنفيذ القطاع الخاص والشركات لتقديم الخدمة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك مجموعة من الشركات المصرية والأجنبية تهتم بالاستثمار في إدارة المخلفات، متابعة:"أمامنا 3 سنوات لعمل البنية التحتية، وستحدث نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات وبحلول 2024.

وعقدت إدارة المخلفات الجديدة بالوزارة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أولى ورش العمل للتعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذى تم إقراره من قبل مجلس النواب وذلك عبر خاصية الفيديو كونفارنس بحضور ممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والعاملين بإدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة ووحدات المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ / الغربية / اسيوط / قنا ).

وأكدت وزيرة البيئة، أن القانون بعد إقراره يعد خطوة أساسية فى طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكل أنواعها والحد من تولدها وخلق الفرص الإستثمارية فى مجال إدارة المخلفات من جمع ونقل ومعالجة وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكامة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو الإدارية بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات.