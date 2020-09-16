وزارة الزراعة دورة تدريبية على تحليل التربة والماء والنبات لخدمة المزارعين

كتب عز النوبى

نظم معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة ، دورة تدريبية في مجال التدريب المعملي، واستخدام المعامل والمختبرات، التي قام المشروع بتجهيزها في صعيد مصر، لخدمة المزارعين والمنتفعين في مناطق عمل مشروع " فاس" الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية، والذي يستهدف تحقيق التنمية الزراعية.

وقال الدكتور علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه، إنه تم وضع البرنامج التدريبي ليناسب احتياجات المتدربين على تحليل التربة والماء والنبات واستخدام الاجهزة العلمية بدءا من أخذ العينات واعدادها للتحليل وتوصيف النتائج ، ولخدمة المزارعين.

وأضاف مدير معهد الأراضي والمياه ، أن الدورة التدريبية تأتي في اطار الجهود المبذولة، من أجل تطوير وتحديث الأداء ودعم قدرات المعهد لتأدية دورة في حل مشاكل التنمية الزراعية ودعم مشروع "فاس " الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية ، موضحا أن البرنامج التدريبي يستهدف إعطاء التوصيات المناسبة في عمليات معالجة الملوحة وتحديد مستويات الخصوبة والجرعات التسميدية المناسبة وتشخيص اعفان الجذور .

من جانبه قال الدكتور على إسماعيل، وكيل معهد الأراضي للإرشاد، إن عدد المتدربين والمستفيدين من هذه الدورة يبلغ 7 متدربين من الجنسين من أبناء الصعيد وعدد الساعات التدريبية للبرنامج 60 ساعة تدريبية على مدار أسبوعين، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب أكثر من 400 متدربا بالمعهد.

وأضاف وكيل معهد الأراضي للإرشاد ، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص المعهد على التوسع في تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية، موضحا إنه على مدار الشهر، يقوم المعهد بتدريب طلبة كليات الزراعة والعلوم بالمعهد، ضمن البرنامج الصيفي لتدريب الطلبة، وتحقيق الترابط بين الجامعات ومركز البحوث الزراعيه، ممثلا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة والتدريب، داخل 10 أقسام بحثية متنوعة تمثل معظم التخصصات العلمية البحثية في مجال علوم الأراضي والمياه والبيئة. وقد بلغ عدد المتدربين اأثر من 400 متدرب.