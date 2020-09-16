وزارة الأوقاف تحذر من استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية وتتوعد المخالفين

كتب على عبد الرحمن

حذرت وزارة الأوقاف من أى محاولة لاستغلال المساجد بأى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية محذرة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه من يقوم بذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه .

كما أكدت أنها كعادتها إذ تشجع على المشاركة الإيجابية دائما فإنها تحذر من انجراف أى من العاملين بها فى الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين ،أو التهاون فى الحفاظ على عدم إقحام المساجد وملحقاتها فى الدعاية الانتخابية لأى شخص أو حزب .

وكان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة المقبلة، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية 11/ 9/ 2020م.

ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة هى:

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة.

4. إحضار المصلى الشخصي.

5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

7. عدم فتح دورات المياه.

8. عدم فتح أو دور المناسبات.

9. عدم زيارة الأضرحة.

10. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

11. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.

12. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.