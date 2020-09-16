اليوم السابع
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نقابة الأسنان تقرر تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الأطباء وشركات المستلزمات

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 04:51 م
نقابة الأسنان تقرر تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الأطباء وشركات المستلزمات مجلس نقابة أطباء الأسنان وممثلى جمعية الشركات
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد مسعد، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس النقابة وافق خلال اجتماعه الأخير، على تكوين لجنة لفض المنازعات بين الأطباء وشركات مستلزمات الأسنان، موضحا أنها تتضمن عضوين من مجلس النقابة، وعضوين من جمعية الشركات، ومستشار قانوني، لافتا إلى أنه تم تسليم القرار التنفيذي لجمعية الشركات، اليوم الأربعاء.
 
 
وأوضح مسعد، فى بيان، أن اتجاه النقابة لتلك الخطوة جاء نتيجة لتعرض الكثير من الأطباء لمشكلات مع الشركات، دون التوصل لحلول أو نتيجة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة تهدف إلى تحديد المشكلة في النزاع، والحفاظ على حقوق الطرفين الأطباء والشركات.
 
 
من ناحية أخرى، أجرى الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، زيارة لكلية طب الأسنان القصر العيني، لعد لقاء مع الدكتور عاطف شاكر عميد الكلية لبحث سبل التعاون بين النقابة والجامعة، ومشاركة الرؤى في مستقبل طب الأسنان، ودور النقابة مع الجهات الأكاديمية للإرتقاء بمستوى المهنة.
 
 
 

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