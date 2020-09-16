مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يكشف أكاذيب قناة الجزيرة

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مزاعم قناة الجزيرة القطرية بأن قاعدة برنيس العسكرية المصرية تمثل حصارا لغزة والشعب الفلسطيني أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة، حيث إنه تقع قاعدة برنيس العسكرية فى جنوب البحر الأحمر وليس لها أي علاقة بالحدود مع غزة.



وقال مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هناك اختلافا كاملا بين ما ذكرته قناة الجزيرة القطرية عن قاعدة برنيس وموقعها وحقيقة القاعدة البعيدة من الأساس عن غزة، موضحا أن القناة القطرية تحاول بث الأكاذيب والشائعات للتحريض ضد الدولة المصرية.



ولفت اللواء عادل العمدة، إلى أن قاعدة برنيس العسكرية تحمى الأمن القومى العربى والمصرى وتهدف لتأمين حدود مصر، موضحا أن الدور المصرى في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الفلسطينيين لا يمكن أن ينكره أحد، إلا أن القناة القطرية تحاول زرع الفتنة وبث الأكاذيب، موضحا أن الجيش المصرى قوى وعظيم وقادر على حماية حدوده.