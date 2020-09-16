مد فترة العمل بالمركز التكنولوجى فى مدينة بدر للـ5 عصرا لتلقى طلبات التصالح

كتب ـ أحمد حسن

أعلن جهاز مدينة بدر، مد مواعيد العمل داخل المركز التكنولوجى لخدمة العملاء اعتبارا من اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامس مساء، بدلا من الثانية ظهرا.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن الهدف من مد فترات العمل والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجارى، هو استقبال الطلبات الخاصة بقانون التصالح مع مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الجهاز يهيب بأصحاب قطع الأراضى المخالفة سرعة إحضار المستندات الخاصة بتقنين الوضع لإنهاء إجراءات التصالح، موضحا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح.

كان الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أكد أن حجم العقارات المخالفة فى مصر، تصل نسبتها لـ50 % من حجم الثروة العقارية، وبعد التصالح عليها سيرتفع قيمة هذه العقارات بنسبة لن تقل عن 30 %، وهو ما يساهم بشكل كبير فى رفع قيمة حجم الثروة العقارية فى مصر.

وقال الدكتور رأفت شميس، لـ«اليوم السابع»، إن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة، أبرزها يسمح لصاحب العقار المخالف بتسجيله، والتعامل عليه، والحق فى الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات فى وضع قانونى سليم.

وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح يعد رخصة جديدة للعقار يتبعها توصيل المرافق بشكل قانونى، كما أنه يضاعف من قيمة العقار بمجرد تقنينه.

وأشار الدكتور رأفت شميس، إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، يعد فرصة ويجب على المواطنين استغلالها لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أنه أيضا يوفر فرصة حياة آمنة لسكان هذه العقارات لأنه يتبعه أيضا لجنة هندسية لتقييم العقار، وهو ما يجعل المواطنين يعيشون فى أمان وتلاشى ظاهرة انهيار العقارات مرة أخرى.