محلل سياسى فلسطينى مكذبا الجزيرة: مصر من أكثر الدول المساندة للفلسطنيين

أكد الدكتور محمد أبو سمرة الكاتب والمحلل السياسى الفلسطيني، أن شائعات قناة الجزيرة القطرية حول أن مصر تحاصر الفلسطينيين هي أكاذيب وشائعات تحاول من خلالها القناة القطرية أن تحرض ضد مصر، موضحا أن الدولة المصرية من أكثر الدول التي تدافع وتحمى حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال أبو سمرة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن مصر كانت دائما هي الداعم والسند الأساسى للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الدور القوى من جانب الدولة المصرية لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت الكاتب والمحلل الفلسطيني، إلى أن أغلب المساعدات التي تصل إلى الشعب الفلسطيني تأتى من مصر، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا يمكن أن تحاصر الشعب الفلسطيني، بل هى من أكثر الدول التي تساند القضية الفلسطينية.
محلل سياسى فلسطينى مكذبا الجزيرة: مصر من أكثر الدول المساندة للفلسطنيينالأربعاء، 16 سبتمبر 2020 07:05 م
قناة الجزيرة
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أكد الدكتور محمد أبو سمرة الكاتب والمحلل السياسى الفلسطيني، أن شائعات قناة الجزيرة القطرية حول أن مصر تحاصر الفلسطينيين هي أكاذيب وشائعات تحاول من خلالها القناة القطرية أن تحرض ضد مصر، موضحا أن الدولة المصرية من أكثر الدول التي تدافع وتحمى حقوق الشعب الفلسطيني.
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